В Житомирской области задержали агента ФСБ: искал данные об украинских военных

"Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РФ на Житомирщине. Им оказался местный житель, который по заданию вражеской спецслужбы, на материальной основе, собирал разведывательные данные о военных части региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ задокументировали получение агентом таких задач от российских кураторов:

провести видеосъемку двух военных объектов;

собрать информацию о руководящем составе воинских подразделений, включая компрометирующие данные;

установить места жительства военнослужащих.

Злоумышленник, в частности, подготовил схемы территорий воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов. Он должен был передать информацию по отработанным электронным каналам.

Во время обысков по месту жительства агента правоохранители изъяли средства связи с представителями ФСБ РФ.

"Задержанный признал факт сотрудничества с российской спецслужбой и дает показания о своей противоправной деятельности", - сообщили в СБУ.

Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия.

В Службе безопасности подчеркнули, что передача таких сведений спецслужбе страны-агрессора угрожает национальной безопасности Украины в сфере обороны. Разглашение собранной фигурантом информации также представляет угрозу жизни и здоровью военнослужащим Вооруженных Сил Украины и членам их семей.