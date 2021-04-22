В Житомирской области задержали агента ФСБ: искал данные об украинских военных

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Житомирской области агента российской ФСБ. Им оказался местный житель, который собирал информацию о воинских частях региона и получил задание установить места жительства украинских военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РФ на Житомирщине. Им оказался местный житель, который по заданию вражеской спецслужбы, на материальной основе, собирал разведывательные данные о военных части региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники СБУ задокументировали получение агентом таких задач от российских кураторов:
провести видеосъемку двух военных объектов;
собрать информацию о руководящем составе воинских подразделений, включая компрометирующие данные;
установить места жительства военнослужащих.
Злоумышленник, в частности, подготовил схемы территорий воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов. Он должен был передать информацию по отработанным электронным каналам.
Во время обысков по месту жительства агента правоохранители изъяли средства связи с представителями ФСБ РФ.
"Задержанный признал факт сотрудничества с российской спецслужбой и дает показания о своей противоправной деятельности", - сообщили в СБУ.
Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственные действия.
В Службе безопасности подчеркнули, что передача таких сведений спецслужбе страны-агрессора угрожает национальной безопасности Украины в сфере обороны. Разглашение собранной фигурантом информации также представляет угрозу жизни и здоровью военнослужащим Вооруженных Сил Украины и членам их семей.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины провели контрдиверсионные мероприятия в Волновахском районе Донецкой области. В рамках операции было разоблачено 10 боевиков "ДНР", обнаружен схрон с минами и установлены двое организаторов псевдореферендума 2014 года.