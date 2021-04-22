В Житомирській області затримали агента ФСБ: шукав дані про українських військових

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Житомирській області агента російської ФСБ. Ним виявився місцевий житель, який збирав інформацію про військові частини регіону та отримав завдання встановити місця проживання українських військовослужбовців.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Контррозвідники Служби безпеки України затримали агента ФСБ РФ на Житомирщині. Ним виявився місцевий житель, який за завданням ворожої спецслужби, на матеріальній основі, збирав розвідувальні дані про військові частини регіону", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що співробітники СБУ задокументували отримання агентом таких завдань від російських кураторів:
провести відеозйомку двох військових об’єктів;
зібрати інформацію про керівний склад військових підрозділів, включаючи компрометуючі дані;
встановити місця проживання військовослужбовців.
Зловмисник, зокрема, підготував схеми територій військових частин і місця розташування контрольно-пропускних пунктів. Він мав передати інформацію відпрацьованими електронними каналами.
Під час обшуків за місцем проживання агента правоохоронці вилучили засоби зв’язку із представниками ФСБ РФ.
"Затриманий визнав факт співпраці з російською спецслужбою і надає свідчення щодо своєї протиправної діяльності", - повідомили в СБУ.
Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчі дії.
В Службі безпеки наголосили, що передача таких відомостей спецслужбі країни-агресора загрожує національній безпеці України у сфері оборони. Розголошення зібраної фігурантом інформації також становить загрозу життю і здоров’ю військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їх сімей.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України провели контрдиверсійні заходи у Волноваському районі Донецької області. В рамках операції було викрито 10 бойовиків "ДНР", виявлено схрон з мінами та встановлено двох організаторів псевдореферендуму 2014 року.