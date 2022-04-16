В Житомирской области задержала коллаборанта, которого ранее уволили из Кабмина за хулиганство

Служба безопасности Украины в Житомирской области задержали 2 коллаборантов, которые способствовали преступной пропаганде России и дискредитировали ВСУ. Одним из них оказался бывшим работником Кабмина, которого уволили за хулиганство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Отмечается, что сейчас он является студентом-заочником одного из университетов в Санкт-Петербурге.
По данным следствия, коллаборант был активным корреспондентом пропагандистских телеграмм-каналов. Он полностью поддерживал полномасштабное вторжение России в Украину и увлекался военными преступлениями оккупантов. Также он распространял ложь о ситуации на фронтах.
"Он призвал оккупантов ввести временное правительство и навести жесткие порядки в Украине, обвиняя украинских военных якобы в геноциде собственного народа", - говорится в сообщении.
Кроме того, еще один коллаборант - бывший военнослужащий. Он распространял в социальных мессенджерах контент в поддержку войны и полностью одобрял изменения границ Украины.
К тому же во время досудебного расследования правоохранители изъяли по месту жительства одного из фигурантов запрещенную символику России. Обоим жителям сообщили о подозрении из-за коллаборационной деятельности.
Ранее мы сообщали, что СБУ предотвратила создание "народных республик" в западных областях Украины.
Также мы сообщали, что оккупанты под натиском ВСУ чувствуют себя обреченными на смерть.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!