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В Житомирской области задержала коллаборанта, которого ранее уволили из Кабмина за хулиганство

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Житомирская область, Суббота 16 апреля 2022 14:40
В Житомирской области задержала коллаборанта, которого ранее уволили из Кабмина за хулиганство В Житомирской области задержала коллаборанта (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины в Житомирской области задержали 2 коллаборантов, которые способствовали преступной пропаганде России и дискредитировали ВСУ. Одним из них оказался бывшим работником Кабмина, которого уволили за хулиганство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что сейчас он является студентом-заочником одного из университетов в Санкт-Петербурге.

По данным следствия, коллаборант был активным корреспондентом пропагандистских телеграмм-каналов. Он полностью поддерживал полномасштабное вторжение России в Украину и увлекался военными преступлениями оккупантов. Также он распространял ложь о ситуации на фронтах.

"Он призвал оккупантов ввести временное правительство и навести жесткие порядки в Украине, обвиняя украинских военных якобы в геноциде собственного народа", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще один коллаборант - бывший военнослужащий. Он распространял в социальных мессенджерах контент в поддержку войны и полностью одобрял изменения границ Украины.

К тому же во время досудебного расследования правоохранители изъяли по месту жительства одного из фигурантов запрещенную символику России. Обоим жителям сообщили о подозрении из-за коллаборационной деятельности.

В Житомирской области задержала коллаборанта, которого ранее уволили из Кабмина за хулиганствоСБУ задержала коллаборанта (.facebook.com/ssu.zhytomyr)

Ранее мы сообщали, что СБУ предотвратила создание "народных республик" в западных областях Украины.

Также мы сообщали, что оккупанты под натиском ВСУ чувствуют себя обреченными на смерть.

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