В Житомирской области задержала коллаборанта, которого ранее уволили из Кабмина за хулиганство

Служба безопасности Украины в Житомирской области задержали 2 коллаборантов, которые способствовали преступной пропаганде России и дискредитировали ВСУ. Одним из них оказался бывшим работником Кабмина, которого уволили за хулиганство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Отмечается, что сейчас он является студентом-заочником одного из университетов в Санкт-Петербурге.

По данным следствия, коллаборант был активным корреспондентом пропагандистских телеграмм-каналов. Он полностью поддерживал полномасштабное вторжение России в Украину и увлекался военными преступлениями оккупантов. Также он распространял ложь о ситуации на фронтах.

"Он призвал оккупантов ввести временное правительство и навести жесткие порядки в Украине, обвиняя украинских военных якобы в геноциде собственного народа", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще один коллаборант - бывший военнослужащий. Он распространял в социальных мессенджерах контент в поддержку войны и полностью одобрял изменения границ Украины.

К тому же во время досудебного расследования правоохранители изъяли по месту жительства одного из фигурантов запрещенную символику России. Обоим жителям сообщили о подозрении из-за коллаборационной деятельности.

СБУ задержала коллаборанта (.facebook.com/ssu.zhytomyr)