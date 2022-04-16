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У Житомирській області затримала колаборанта, якого раніше звільнили з Кабміну за хуліганство

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Житомирська область, Субота 16 квітня 2022 14:40
У Житомирській області затримала колаборанта, якого раніше звільнили з Кабміну за хуліганство У Житомирській області затримала колаборанта (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України у Житомирській області затримали 2 колаборантів, які сприяли злочинній пропаганді Росії та дискредитували ЗСУ. Одним з них виявився колишнім працівником Кабміну, якого звільнили за хуліганство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зазначається, що наразі він є студентом-заочником одного з університетів у Санкт-Петербурзі.

За даними слідства, колаборант був активним дописувачем пропагандистських телеграм-каналів. Він повністю підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну та захоплювався воєнними злочинами окупантів. Також він поширював брехню про ситуацію на фронтах.

"Він закликав окупантів запровадити тимчасовий уряд і навести жорсткі порядки в Україні, звинувачуючи українських військових нібито у геноциді власного народу", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, ще один колаборант - колишній військовослужбовець. Він поширював у соціальних месенджерах контент на підтримку війни та повністю схвалював зміни кордонів України.

До того ж під час досудового розслідування правоохоронці вилучили за місцем проживання одного з фігурантів заборонену символіку Росії. Обом мешканцям повідомили про підозру через колабораційну діяльність.

У Житомирській області затримала колаборанта, якого раніше звільнили з Кабміну за хуліганствоСБУ затримала колаборанта (.facebook.com/ssu.zhytomyr)

Раніше ми повідомляли, що СБУ запобігла створенню "народних республік" у західних областях України.

Також ми повідомляли, що окупанти під натиском ЗСУ почувають себе приреченими на смерть.

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