В Житомирской области на взятке задержали военкома

В Житомирской области задержали военного комиссара Лугинского района на взятке в 1 тысячу долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры.

Как сообщается, подполковник Лугинского районного военного комиссариата требовал финансовое вознаграждение за помощь во избежание призыва на срочную службу.

"Разоблачили на взятке в 1 тыс. дол. США военного комиссара Лугинского районного военного комиссариата. 29 августа 2019 подполковника задержан "на горячем", а предмет преступления изъят", - говорится в сообщении.

Военкому планируется сообщить подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на взятке задержали чиновницу ГМС. Чиновница получила 300 долларов за ускоренную выдачу загранпаспортов.

Также сообщалось, что в Киеве врачи требовали взятки у онкобольных пациентов. Медработники Национального института рака (НИР) просили от 3 до 70 тыс. грн за назначение бесплатных медицинских препаратов.