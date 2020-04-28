В Житомирской области вспыхнул новый лесной пожар

Сегодня в Олевском районе Житомирской области возник новый лесной пожар. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Около 15:00 в Олевском районе возникло возгорание травы, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи села Рудня-Перганская.

"Местами пожар переходил в верховой. Организовано комплексное применение наземных и авиационных сил. С помощью авиации ГСЧС удалось ликвидировать верховой пожар, продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пней и древесины", - сообщили в ГСЧС.

Сообщается, что к тушению пожара привлечены 124 человек и 26 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П.

Напомним, вчера в Житомирской области пожарные ликвидировать пожар лесной подстилки вблизи села Нагоряны на территории Нагорнянского лесничества.

Также удалось потушить крупнейший очаг пожара возле населенных пунктов Выступовичи и Жолудевка. Еще один очаг пожара 24 апреля ликвидировали в Олевском районе.

Кроме того, сегодня спасателям ГСЧС удалось локализовать два последних очага пожара в Чернобыльской зоне.