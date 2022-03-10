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В Житомирской области военные сбили две вражеские ракеты

Автор: Сергей Пышкин

В Житомирской области украинские защитники сбили вражеские ракеты. Сработала система противовоздушной обороны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу 115 отдельной бригады ТрО Житомирской области.

В Житомирской области сработала ПВО. Были сбиты две российские ракеты.

Фото: в Житомирской области военные сбили две вражеские ракеты (фото facebook.com/brigadaA7043)

Война России против Украины продолжается пятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Житомир