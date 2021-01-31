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В Житомирській області за торгівлю наркотиків затримали військовослужбовця

Житомир, Неділя 31 січня 2021 06:21
В Житомирській області за торгівлю наркотиків затримали військовослужбовця
Фото: наркотичні речовини (vppnr.gp.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Прокуратура готує повідомлення про підозру у торгівлі наркотиками військовослужбовцеві однієї з частин, дислокованої на Житомирщині. Йому загрожує позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Слідчими діями було установлено, що у січні 2021 року солдат десантно-штурмового батальйону неодноразово реалізовував цивільним особам наркотичну речовину - амфетамін. Кошти за реалізацію наркотичних засобів він отримував на власний картковий рахунок.

За даними прокуратури, солдата затримали 29 січня після збуту чергової партії наркотичних речовин, а саме: 15 грамів амфетаміну та 10 згортків канабісу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів).

Затриманому загрожує позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила контрабанду кокаїну в Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Зазначається, що намагались переправити товар з однієї із сусідніх країн. Також на початку січня 2021 співробітники Одеської та Галицької митниці в ході спільної операції виявили у Львові рекордну партію героїну - 1,3 тонни, яку громадяни Туреччини намагалися незаконно переправити в Євросоюз. Вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить колосальну суму - понад 2,3 млрд гривень.

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