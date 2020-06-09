В Житомирской области при столкновении двух авто погибли четверо людей

В Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли четыре человека и еще двое получили травмы. Среди погибших обнаружили 9-месячного ребенка.

Об этом сообщает прес-служба Национальной полиции.

Как сообщается, вчера на автодороге Овруч-Словечне 23-летний водитель автомобиля Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos. В результате ДТП погиб 24-летний водитель Lanos и трое его пассажиров. В частности, двое женщин и 9-месячная девочка.

Водитель Mitsubishi и 18-летняя пассажирка Lanos были госпитализированы в местную больницу с телесными повреждениями.

Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, в ночь на понедельник, 8 июня, на проспекте Победы в Киеве произошло ДТП, в результате которого один человек погиб на месте происшествия.

Также РБК-Украина писало, что в Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей и грузовика.

Кроме того, в субботу утром, 6 июня, в городе Днепр произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке Запорожского шоссе и улицы Паникахи, в результате травмировано 4 человек.