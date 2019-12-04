В Житомирской области сгорел рейсовый автобус

Утром в среду, 4 декабря, в Житомирской области загорелся рейсовый автобус "Мирополь-Житомир", в котором находилось 13 пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, пожарные ликвидировали возгорание рейсового автобуса. Никто из пассажиров не пострадал, однако огонь уничтожил салон и моторный отсек транспортного средства.

"В 07:21 в службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании рейсового автобуса "Мерседес", который двигался по маршруту "Мирополь-Житомир". Происшествие случилось на 70-м км автодороги Бердичев-Острог, вблизи с. Булдичев Романовского района", - говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания привлекалось три человека личного состава и одна единица спецтехники.

Предварительной причиной пожара называют разгерметизацию топливной системы транспортного средства. Пока окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.

Фото: пожар рейсового автобуса (tvijromaniv.in.ua)

Напомним, в Ровенской области на автодороге Киев-Чоп произошла пожар в туристическом автобусе, который перевозил около 50 пассажиров по маршруту "Харьков-Познань".

Кроме того, в Черкассах произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Водитель автобуса "ПАЗ", двигаясь по проспекту Химиков, превысил скорость и столкнулся с автомобилем Mercedes, который в свою очередь в'ехал в автомобиль Hyundai.