В Житомирской области секретаря ТИК подозревают в нарушении избирательного права

В Житомирской области секретаря территориальной избирательной комиссии подозревают в нарушении избирательного права. Секретарю Хорошковской ТИК теперь грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

По данным правоохранителей, в середине сентября 34-летняя жительница Хорошковского района была признана кандидатом в депутаты по одному из округов ОТГ, но секретарь ТИК, когда формировала список депутатов, не включила в него упомянутую кандидатку.

"Это обстоятельство привело к отсутствию фамилии заявительницы в избирательных бюллетенях и, соответственно, препятствование свободному осуществлению избирательного права гражданами Украины", - пояснили в МВД.

Секретарю ТИК уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, вчера в семи городах Украины состоялся второй тур местных выборов. Вчера полиция возбудила 7 уголовных дел за нарушения на выборах, больше всего нарушений было в Одесской области.

Кроме того, вчера наблюдатели гражданской сети ОПОРА зафиксировали нарушение карантина во время голосования во втором туре выборов.