У Житомирській області секретаря ТВК підозрюють в порушенні виборчого права

У Житомирській області секретаря територіальної виборчої комісії підозрюють у порушенні виборчого права. Секретарю Хорошківської ТВК тепер загрожує до 7 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
За даними правоохоронців, у середині вересня 34-річна жителька Хорошківського району була визнана кандидатом у депутати по одному з округів ОТГ, але секретар ТВК, коли формувала список депутатів, не включила до нього згадану кандидатку.
"Ця обставина призвела до відсутності прізвища заявниці у виборчих бюлетенях та, відповідно, перешкоджання вільному здійсненню виборчого права громадянами України", - пояснили в МВС.
Секретареві ТВК вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.
Нагадаємо, вчора у семи містах України відбувся другий тур місцевих виборів. Вчора поліція порушила 7 кримінальних справ через порушення на виборах, найбільше порушень було в Одеській області.
Крім того, вчора спостерігачі громадянської мережі ОПОРА зафіксували порушення карантину під час голосування у другому турі виборів.