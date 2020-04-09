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В Житомирской области резко выросло количество больных COVID-19

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 21:02
В Житомирской области резко выросло количество больных COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки зафиксировали 10 случаев коронавируса

В Житомирской области сегодня лабораторно подтвердили 10 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирскую областную государственную администрацию (ОГА).

По данным ОГА, сегодня коронавирус обнаружили у пяти женщин и пяти мужчин из Бердичева, Малина и Коростеня. В целом в области уже зафиксировали 41 случай заболевания COVID-19.

"Так, в городе Бердичев заболевание подтвердили у женщины 30 лет, женщины 58 лет, мужчины 66 лет, женщины 66 лет, мужчины 80 лет, в городе Малине - у мужчины 68 лет, мужчины 54 лет, женщины 56 лет, женщины 68 лет, в городе Коростень - у мужчины 40 лет", - рассказали в ОГА.

Напомним, ранее в Житомирской ОГА сообщали, что в Малине произошла вспышка коронавируса. Вчера заболевание диагностировали у 8 местных жителей. Возгорание произошло после того, как группа местных жителей отпраздновала возвращение из Польши своего товарища, который оказался больным коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что в Полтавской области среди инфицированных коронавирусом двое медицинских работников. Коронавирус подтвердили у сотрудников Миргородской центральной районной больницы.

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