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В Житомирской области произошла вспышка коронавируса, - ОГА

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 16:40
В Житомирской области произошла вспышка коронавируса, - ОГА
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вспышку зафиксировали в Малине

В городе Малин (Житомирская область) зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Бунечка, вспышка коронавируса произошла из-за празднования компанией местных жителей возвращения своего товарища из-за границы, несмотря на карантинные меры.

"В Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за границы, и сейчас мы имеем вспышку", - рассказал он.

Отмечается, что после празднования в городе было подтверждено 8 случаев заболевания коронавирусом. В ОГА разъяснили, что праздновали возвращение товарища 3 человека, которые от него заразились коронавирусом, а потом контактировали с другими людьми. Сейчас устанавливаются все контактные лица.

Брифинг председателя ОГА Виталия Бунечка, относительно распространения коронавирус в Житомирской области

Опубликовано Житомирская ОГА Среда, 8 апреля 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье подтвердили новый случай заболевания коронавирусом. Болезнь подтвердили у 70-летней женщины, которая была госпитализирована с пневмонией. Сейчас в городе лабораторно подтверждено 14 случаев.

Также новый случай заражения коронавирусом зафиксировали сегодня в Киевской области. Сейчас в области подтвержден 121 случай заболевания COVID-19. Наибольшее количество больных зафиксировано в Обуховском районе.

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