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В Житомирской области разбился дельтаплан, есть погибший

Автор: Игорь Литвиненко

В Житомирской области 11 сентября разбился дельтаплан. В результате погиб пилот летательного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел около 8 утра в поле между населенными пунктами Народичи и Яжберень. По предварительной информации, дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником.

"Пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал и человек погиб. На месте происшествия спасатели проложили рукавную магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва. Обстоятельства падения устанавливаются", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, в середине июля в Киевской области упал легкомоторный самолет, в салоне находились два человека, они не пострадали.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе разбился двухместный самолет, один человек погиб, еще один пострадал.

Кроме этого в начале мая в Днепропетровской области разбился легкомоторный самолет, жертвами крушения стали два человека.

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