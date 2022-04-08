В Житомирской области разберут хаотичные препятствия на дорогах, блокпосты оставят

Зато блокпосты будут действовать, отмечают в ведомстве.

Мероприятия, которые проводит "Укравтодор" в пределах области, направленные на обеспечение безопасности во время движения транспорта - в условиях, когда с каждым днем количество автомобилей на дорогах увеличивается.

"Наша цель - улучшить передвижение транспортных потоков внутри страны", - подчеркнули в Службе дорог.

В то же время там напомнили, что блокпосты предназначены для охраны важных дорог, а также важных инфраструктурных объектов. Поэтому в течение военного времени они будут функционировать и в дальнейшем.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, как Служба автомобильных дорог использует рекламные щиты для укрепления баррикад, а также для того, чтобы из наиболее крепких частей билбордов, в частности металлопроката в основе конструкций, сделать противотанковые ежи.