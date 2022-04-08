RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Житомирській області розберуть хаотичні перешкоди на дорогах, блокпости залишать

Фото: у Житомирській області розберуть хаотичні перешкоди на дорогах (facebook.com/ztSAD)
Автор: Артем Горовенко

Дороги Житомирської області звільняють від несанкціонованих перешкод на проїжджій частині автодоріг державного значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Житомирській області у Facebook.

Натомість блокпости діятимуть, наголошують у відомстві.

Заходи, які проводить "Укравтодор" в межах області, спрямовані на забезпечення безпеки під час руху транспорту - в умовах, коли з кожним днем кількість автомобілів на магістралях збільшується.

"Наша мета - покращити пересування транспортних потоків усередині країни", - підкреслили у Службі доріг.

Водночас там нагадали, що блокпости призначені для охорони важливих доріг, а також важливих інфраструктурних об’єктів. Тому упродовж воєнного часу вони функціонуватимуть і надалі.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів, як Служба автомобільних доріг використовує рекламні щити для укріплення барикад, а також для того, аби з найбільш міцних частин білбордів, зокрема металопрокату в основі конструкцій, зробити протитанкові їжаки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомиринфраструктура