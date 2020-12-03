В Житомирской области раскрыли межрегиональный конвертцентр

В Житомирской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр. С помощью него в тень вывели почти 200 миллионов гривен.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, конвертцентр организовали два больших производителя сельхозпродукции. Они использовали реквизиты более 15 фирм с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. С их помощью они легализовали деньги, полученные от продажи продукции, не попадавшей в официальную документацию. Обналичивали деньги злоумышленники через 25 подставных ФОПа.

На протяжении 2018-20 годов они вывели в тень почти 200 миллионов гривен. Точная сумма убытков государству еще устанавливается.

В ходе обысков в офисах, по месту жительства и в автомобилях фигурантов изъяли более 1,4 миллиона гривен, более 20 печатей фиктивных фирм, бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, документы и черновики.

Идет процесс ареста счетов фирм, замешанных в схеме, и имущества фигурантов для возмещения ущерба государству.

В ноябре сообщалось, что в Донецкой области раскрыли деятельность конвертационного центра. Его оборот достигал 1,5 миллиарда гривен.

Также в октябре в Украине разоблачили и прекратили работу одного из крупнейших конвертационных центров в истории страны. Его оборот составлял 15 миллиардов гривен.