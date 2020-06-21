В Житомирской области произошла потасовка и убийство: фигуранта разыскивают

Фото: нож (pixabay.com)

Мужчина убил человека и нанес ножевые ранения еще 8 лицам

В воскресенье ночью, 21 июня, в Житомирской области мужчина убил человека и нанес ножевые ранения еще 8 лицам. Силовики объявили план "Перехват".

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, инцидент произошел в пгт Иршанск в ночное время, в местном кафе.

"По предварительной информации, между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются. Мужчины вышли из помещения кафе, где нападавший нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще 8 человек, которые пытались его успокоить. После содеянного нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле", - говорится в сообщении.

Прокуратура открыло дело по фактам умышленного убийства и хулиганства с применением холодного оружия, что привело к гибели одного человека и ранения 8 человек (ч.1 ст. 115, ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Силовики объявили план "Перехват".

Фигуранта дела разыскивают, готовится сообщение о подозрении.

Напомним, ранее в Житомирской области владелец пруда на почве неприязненных отношений расстрелял своих гостей из гладкоствольного охотничьего ружья.

Он убил 7 человек и только один смог спастись.

Позже расследование расстрела в Житомирской области взял на контроль Офис генпрокурора.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко