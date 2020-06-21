В Житомирской области произошла потасовка и убийство: фигуранта разыскивают

Мужчина убил человека и нанес ножевые ранения еще 8 лицам
В воскресенье ночью, 21 июня, в Житомирской области мужчина убил человека и нанес ножевые ранения еще 8 лицам. Силовики объявили план "Перехват".
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, инцидент произошел в пгт Иршанск в ночное время, в местном кафе.
"По предварительной информации, между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются. Мужчины вышли из помещения кафе, где нападавший нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще 8 человек, которые пытались его успокоить. После содеянного нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле", - говорится в сообщении.
Прокуратура открыло дело по фактам умышленного убийства и хулиганства с применением холодного оружия, что привело к гибели одного человека и ранения 8 человек (ч.1 ст. 115, ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Силовики объявили план "Перехват".
Фигуранта дела разыскивают, готовится сообщение о подозрении.
Напомним, ранее в Житомирской области владелец пруда на почве неприязненных отношений расстрелял своих гостей из гладкоствольного охотничьего ружья.
Он убил 7 человек и только один смог спастись.
Позже расследование расстрела в Житомирской области взял на контроль Офис генпрокурора.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Максим Зайченко