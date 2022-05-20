У Житомирської області пролунали вибухи. В регіоні від ранку триває повітряна тривога
Жителі Житомирської області зранку 20 травня почули вибухи. В регіоні від ранку триває повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Вибухи почули в районі міста Малин. Інформацію підтвердив у коментарі журналістам голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.
Поки що подробиць немає, місцева влада не давала офіційних коментарів.
Повітряна тривога у Житомирській області була оголошена о 8:20. Станом на 11:15 вона досі триває.
Фото: карта повітряних тривог станом на 11:15 20 травня (скриншот, alerts.in.ua)
Нагадаємо, вранці 20 травня у небі над Львівською областю була зафіксована крилата ракета. Її знешкодили сили ППО.
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