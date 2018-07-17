В Житомирской области приговорили к 5 годам заключения следователя полиции из-за взятки

Следователь требовал от участника ДТП 2,5 тыс. гривен за содействие в возврате автомобиля

По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области приговорили к 5 годам тюремного заключение следователя полиции изза взятки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, капитан полиции требовал от участника ДТП 2,5 тыс. гривен за содействие в возврате автомобиля, изъятого и признанного вещественным доказательством в уголовном производстве.

Как отмечается, в марте 2016 года оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на одной из центральных улиц Житомира после получения второй части взятки.

"Королевский районный суд Житомира признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией 1/3 части принадлежащего ему на праве собственности имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, что ГПУ направила в суд дело в отношении бизнесмена, который предлагал детектива НАБУ 800 тыс. долларов.