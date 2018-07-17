У Житомирській області засудили до 5 років ув'язнення слідчого поліції через хабар

Новини Надзвичайні події 17.07.2018 - 20:01
Фото: вилучені кошти (ssu.gov.ua)
Фото: вилучені кошти (ssu.gov.ua)

Слідчий вимагав від учасника ДТП 2,5 тис. гривень за сприяння у поверненні автомобіля

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) у Житомирській області засудили до 5 років ув'язнення слідчого поліції через хабар. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, капітан поліції вимагав від учасника ДТП 2,5 тис. гривень за сприяння у поверненні автомобіля, вилученого і визнаного речовим доказом у кримінальному провадженні.

Як зазначається, у березні 2016 року оперативники спецслужби затримали зловмисника на одній з центральних вулиць Житомира після одержання другої частини хабара.

"Корольовський районний суд Житомира визнав затриманого винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з конфіскацією 1/3 належного йому на праві власності майна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ГПУ направила до суду справу щодо бізнесмена, який пропонував детективу НАБУ 800 тис. доларів.

 

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Теги:  ГПУ,  Житомир,  взятка,  полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС