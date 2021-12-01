Сотрудники СБУ задержали трех участников преступной наркогруппировки. Прекратили работу двух лабораторий в которых изготавливали амфетамин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно данным следствия, в банду входили три человека - все жители Житомирской области, в возрасте от 28 до 40 лет. Они организовали производство амфетамина в доме и гараже.

"Все необходимое заказывали через интернет-ресурсы и получали через почтовые сервисы. Во время документирования преступной деятельности следователи полиции и сотрудники УСБУ зафиксировали неоднократные факты продажи изготовленного амфетамина, в том числе оптовыми партиями", - пишет пресс-служба.

Фото: в Житомирской области правоохранители разоблачили мощную наркогруппировку (npu.gov.ua)

В течение почти года, в лабораториях продуцировалось до полутора килограмма амфетамина.

Всего правоохранители провели 12 обысков во время которых были изъяты:

амфетамин;

прекурсоры;

химические вещества;

оборудование;

специфическая посуда;

наличные;

банковские карты;

черновая бухгалтерия;

граната Ф-1;

травматический пистолет;

патроны.

"Поэтому задержанным, двое из которых уже условно осуждены за подобные деяния, может грозить наказание в виде заключения на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества", - добавляет пресс-служба.

Фото: в Житомирской области правоохранители разоблачили мощную наркогруппировку (npu.gov.ua)