Співробітники СБУ затримали трьох учасників злочинного наркоугруповання. Припинили роботу двох лабораторій у яких виготовляли амфетамін.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Згідно з даними слідства, до банди входили троє осіб - усі мешканці Житомирської області, віком від 28 до 40 років. Вони організували виробництво амфетаміну у будинку й гаражі.

"Усе необхідне замовляли через інтернет-ресурси та отримували через поштові сервіси. Під час документування злочинної діяльності слідчі поліції та співробітники УСБУ зафіксували неодноразові факти продажу виготовленого амфетаміну, у тому числі оптовими партіями", - пише пресслужба.

Фото: у Житомирській області правоохоронці викрили потужне наркоугруповання (npu.gov.ua)

Протягом майже року, у лабораторіях продукувалося до півтора кілограма амфетаміну.

Загалом правоохоронці провели 12 обшуків під час яких були вилучені:

амфетамін;

прекурсори;

хімічні речовини;

обладнання;

специфічний посуд;

готівка;

банківські картки;

чорнова бухгалтерія;

граната Ф-1;

травматичний пістолет;

патрони.

"Відтак затриманим, двоє з яких уже умовно засуджені за подібні діяння, може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна", - додає пресслужба.

Фото: у Житомирській області правоохоронці викрили потужне наркоугруповання (npu.gov.ua)