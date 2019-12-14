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В Житомирской области полицейский устроил смертельное ДТП

Новости » Происшествия     14.12.2019 - 12:57
В Житомирской области полицейский устроил смертельное ДТП
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате ДТП погиб один человек

В Житомирской области полицейский за рулем автомобиля врезался в дерево, в результате чего погиб один человек и еще один получил телесные повреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Сообщается, что полицейский за рулем автомобиля Volkswagen Passat с двумя пассажирами на высокой скорости выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате ДТП один пассажир скончался на месте происшествия, второй получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Следователи территориального управления ГБР сообщили полицейскому о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть человека. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области произошла авария с участием микроавтобуса, в результате которого один человек погиб и трое пострадали.

Ранее также сообщалось о ДТП с участием маршрутки в Киеве, в результате которого пострадали 11 человек.

В Черкассах произошло ДТП с участием маршрутки, есть пострадавшие
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