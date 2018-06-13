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В Житомирской области перевернулся микроавтобус, есть пострадавшие

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 14:09
Фото: место происшествия (zt.npu.gov.ua)
Фото: место происшествия (zt.npu.gov.ua)

По факту начато уголовное производство

В Житомирской области перевернулся микроавтобус, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло около 13.40 на 146 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Каменки. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, 54-летний житель Сум, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с отбойником, в результате чего автомобиль перевернулся", - говорится в сообщении.

 

Фото: место ДТП

Отмечается, что в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля и его пассажиры: 52 и 45-летняя жительницы Сум и 44-летняя жительница Сумской области. Травмированные были госпитализированы.

Сейчас начатого уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, в Харькове сегодня утром, 13 июня 2018 года, грузовик Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода.

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Теги публикации: ДТП, Житомир, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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