В Житомирской области объявили подозрение группе лиц, добывавшим янтарь

Прокуратура Житомирской области объявила о подозрении пятерым лицам, которые незаконно добывали янтарь в местном лесничестве. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Правоохранителями установлено, что пятеро жителей Олевского района и Житомира, на протяжении длительного времени "занимались противоправной деятельностью по добыче янтаря.

"Организатор незаконной добычи янтаря, житель Олевска, обеспечивал нелегальных старателей соответствующей техникой - мотопомпами, транспортом, а также другим орудием для добывания полезного ископаемого общегосударственного значения", - отметили в прокуратуре.

Незаконное производство из нелегально добытого янтаря организовал житель иностранного государства.

"Во время проведения санкционированного обыска в цехе было обнаружено и изъято почти 2 тонны янтаря-сырца, 5 станков для обработки драгоценного камня и тому подобное", - указано в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел Арсена Авакова уволить руководство полиции Житомирской области.