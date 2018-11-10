В Житомирской области обнаружили склады с краденым и контрабандным военным имуществом

Фото: склад в Житомирской области (gp.gov.ua)

Товары военного назначения хранились с нарушением требований безопасности в неприспособленных помещениях

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины во время санкционированного обыска складских помещений, расположенных на территории Житомирской области, обнаружили товары военного назначения, которые были ранее похищены или ввезены в страну с нарушением таможенных правил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПУ.

"В ходе проведения обыска в складских помещениях обнаружены товары двойного использования и военного назначения, а именно 84 двигателя к танкам Т-72 и другое военное имущество неустановленного происхождения, среди которого 3494 ящика с капсюлями от патронов к стрелковому оружию (КВ-24 к патрону 7,62*39, и КВ-16 к патрону 5,45*39 – 300 млн. штук)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывоопасные предметы хранились с нарушением требований безопасности в неприспособленных помещениях и в непосредственной близости к электрораспределительным щитам и высоковольтным сетям.

Досудебное расследование исследует противоправную деятельность субъектов хозяйствования, которые получили товары двойного использования и военного назначения в результате финансово-хозяйственных операций с фиктивными предприятиями, которые не ведут хозяйственной деятельности, а используются должностными лицами госпредприятий для легализации "незаконно приобретенной продукции, которая выведена из под контроля предприятий оборонно-промышленного комплекса и военных частей, или ввезена в Украину с нарушением правил таможенного оформления"

Фото: склад с ворованным и контрабандным оружием

Проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств уголовного правонарушения и происхождения обнаруженного имущества, решается вопрос о его изъятии.

Напомним, в военной прокуратуре Украины заявили, что взрывы на складах с боеприпасами под Ичней Черниговской области произошли в результате диверсии.