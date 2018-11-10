У Житомирській області виявили склади з краденим та контрабандним військовим майном

Фото: склад у Житомирській області (gp.gov.ua)

Товари військового призначення зберігалися з порушенням вимог безпеки в непристосованих приміщеннях

Головне слідче управління Генеральної прокуратури України під час санкціонованого обшуку складських приміщень, розташованих на території Житомирської області, виявили товари військового призначення, які були раніше викрадені або ввезені в країну з порушенням митних правил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГПУ.

"Під час проведення обшуку у складських приміщеннях виявлено товари подвійного використання та військового призначення, а саме 84 двигуни до танків Т-72 та інше військове майно невстановленого походження, серед якого 3494 ящики з капсулями від патронів до стрілецької зброї (КВ-24 до патрону 7,62*39, та КВ-16 до патрону 5,45*39 - 300 млн. штук)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вибухонебезпечні предмети зберігалися з порушенням вимог безпеки в непристосованих приміщеннях та в безпосередній близькості до електророзподільних щитів та високовольтних мереж.

Досудове розслідування досліджує протиправну діяльність суб’єктів господарювання, які отримали товари подвійного використання та військового призначення внаслідок фінансово-господарських операцій з фіктивними підприємствами, які не ведуть господарської діяльності, а використовуються посадовими особами держпідприємств для легалізації "незаконно набутої продукції, яка виведена з під контролю підприємств оборонно-промислового комплексу та військових частин, або ввезена в Україну з порушенням правил митного оформлення".

Фото: склад з краденою та контрабандною зброєю

Проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та походження виявленого майна, вирішується питання щодо його вилучення.

Нагадаємо, у військовій прокуратурі України заявили, що вибухи на складах з боєприпасами під Ічнею Чернігівської області сталися унаслідок диверсії.