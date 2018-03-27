Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Житомирской области обнаружили почти 200 объектов военной техники

НовостиПроисшествия    27.03.2018 - 11:30
Фото: обнаруженная военная техника (пресс-служба Нацполиции)
Фото: обнаруженная военная техника (пресс-служба Нацполиции)

Объявления о продаже этой техники были размещены в Интернете

В Житомирской области правоохранители обнаружили и изъяли почти 200 объектов военной техники и транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Среди выявленной техники - БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ним, аккумуляторные батареи, шины и прочее", - говорится в сообщении.

На схему хищения специальной техники и транспортных средств вышли в ходе расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода.

Объявления о продаже этой техники были размещены в Интернете.

 

Фото: пресс-служба Национальной полиции

В настоящее время устанавливается принадлежность вышеуказанной техники, в том числе, находится ли она на соответствующем учете в воинских частях.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Полицией инициировано ходатайство о наложении ареста на указанную технику до выяснения всех обстоятельств.

Напомним, 24 марта у жителя Одесской области правоохранители изъяли оружие и боеприпасы.

В Кропивницком разоблачили военного на хищении средств связи СБУ заблокировала пропаганду "Житомирской народной республики" в интернете
Теги публикации: Житомир, хищение, военная техника  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Историк из РФ объяснил, чем украинский язык превосходит русский
"Наши дети горели, а мы просто наблюдали": родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово
В Киеве сотрудник патрульной полиции оригинально наказал нарушителей ПДД (видео)
Пожар в Кемерово: в Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки (фото)
On Top