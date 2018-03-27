В Житомирской области обнаружили почти 200 объектов военной техники

Объявления о продаже этой техники были размещены в Интернете

В Житомирской области правоохранители обнаружили и изъяли почти 200 объектов военной техники и транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Среди выявленной техники - БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ним, аккумуляторные батареи, шины и прочее", - говорится в сообщении.

На схему хищения специальной техники и транспортных средств вышли в ходе расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода.

Объявления о продаже этой техники были размещены в Интернете.

Фото: пресс-служба Национальной полиции

В настоящее время устанавливается принадлежность вышеуказанной техники, в том числе, находится ли она на соответствующем учете в воинских частях.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Полицией инициировано ходатайство о наложении ареста на указанную технику до выяснения всех обстоятельств.

Напомним, 24 марта у жителя Одесской области правоохранители изъяли оружие и боеприпасы.