У Житомирській області виявили майже 200 об’єктів військової техніки

Оголошення про продаж цієї техніки було розміщено в Інтернеті

У Житомирській області правоохоронці виявили та вилучили майже 200 об’єктів військової техніки та транспортних засобів. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"Серед виявленої техніки - БТРи, БМП, ЗІЛи, УРАЛи, ГАЗ, кунги, причепи, автоцистерни, автовишки, тягачі з лебідками та інша техніка, у т.ч. для транспортування людей по суходолу і на воді. Також вилучено значну кількість запчастин до неї, акумуляторні батареї, шини та інше", - йдеться у повідомленні.

На схему розкрадання спеціальної техніки та транспортних засобів вийшли у ході розслідування обставин пошкодження магістрального нафтопроводу.

Оголошення про продаж цієї техніки було розміщено в Інтернет-мережі.

Фото: прес-служба Національної поліції

Наразі встановлюється приналежність вищезазначеної техніки, у тому числі чи перебуває вона на відповідному обліку у військових частинах.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Поліцією ініційовано клопотання щодо накладення арешту на вказану техніку до з’ясування усіх обставин.

Нагадаємо, 24 березня у жителя Одеської області правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси.