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Интервью

В Житомирской области в жилом доме произошел взрыв

НовостиПроисшествия    28.06.2018 - 12:54
Фото: изъятые боеприпасы (npu.gov.ua)
Фото: изъятые боеприпасы (npu.gov.ua)

Мужчину госпитализировали с повреждениями и термическими ожогами

В Житомирской области в жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

"Около 20 часов 30 минут в Житомирское отделение полиции поступило сообщение о том, что в хозяйственном помещении одного из частных домовладений села Березовки произошел взрыв и ранено хозяина", - говорится в сообщении.

Так, было установлено, что потерпевшим является 54-летний местный житель. Мужчину госпитализировали с повреждениями и термическими ожогами рук, туловища и ног.

Фото: место взрыва
 

Во время осмотра хозяйственного помещения, которое не претерпело значительных разрушений, специалисты-взрывотехники предварительно установили, что взорваться могла часть минометной мины времен Второй мировой войны калибра 120 мм, обломки которой было изъято. Кроме того, внутри сарая правоохранители обнаружили еще ряд корпусов боеприпасов, среди которых и минометные мины военных лет.

"Обстоятельства и причины, приведшие к событию, сейчас выясняются в ходе начатого досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что пиротехники ГСЧС с начала года изъяли более 31 тыс. боеприпасов.

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Теги публикации: Житомир, боеприпасы, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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