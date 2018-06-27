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Інтерв'ю

Піротехніки ДСНС з початку року вилучили понад 31 тис. боєприпасів

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 22:55
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Зокрема, піротехніки вилучили 403 авіаційні бомби

Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку року вилучили понад 31 тис. боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

"З початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 31 тис. 300 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 403 авіаційні бомби", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що піротехніки ДСНС за минулу добу здійснили 45 виїздів, під час яких виявлено 197 боєприпасів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сапери Збройних сил України (ЗСУ) з початку бойових дій на Донбасі знешкодили понад 206 тис. боєприпасів.

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Теги публікації: ДСНС, пиротехники  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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