Піротехніки ДСНС з початку року вилучили понад 31 тис. боєприпасів

Зокрема, піротехніки вилучили 403 авіаційні бомби

Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку року вилучили понад 31 тис. боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

"З початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 31 тис. 300 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 403 авіаційні бомби", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що піротехніки ДСНС за минулу добу здійснили 45 виїздів, під час яких виявлено 197 боєприпасів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сапери Збройних сил України (ЗСУ) з початку бойових дій на Донбасі знешкодили понад 206 тис. боєприпасів.