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У Житомирській області в житловому будинку стався вибух

НовиниНадзвичайні події    28.06.2018 - 12:54
Фото: вилучені боєприпаси (npu.gov.ua)
Фото: вилучені боєприпаси (npu.gov.ua)

Чоловіка було госпіталізовано з ушкодженнями та термічними опіками

У Житомирській області в житловому будинку стався вибух. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

"Близько 20 годин 30 хвилин до Житомирського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в господарському приміщенні одного з приватних домоволодінь села Березівки стався вибух і поранено господаря", - йдеться у повідомленні.

Так, було встановлено, що потерпілим є 54-річний місцевий житель. Чоловіка було госпіталізовано з ушкодженнями та термічними опіками рук, тулуба та ніг. 

Фото: місце вибуху
 

Під час огляду господарського приміщення, яке не зазнало значних руйнувань, фахівці-вибухотехніки попередньо встановили, що вибухнути могла частина мінометної міни часів Другої світової війни калібру 120 мм, уламки якої було вилучено. Окрім того, усередині сараю правоохоронці виявили ще низку корпусів боєприпасів, серед яких і мінометні міни воєнних літ. 

"Обставини та причини, що призвели до події, нині з’ясовуються у ході розпочатого досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що піротехніки ДСНС з початку року вилучили понад 31 тис. боєприпасів.

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Теги публікації: Житомир, боеприпасы, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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