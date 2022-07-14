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В Житомирской области авто лесников подорвалось на мине: есть погибшие

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Коростень, Четверг 14 июля 2022 18:54
В Житомирской области авто лесников подорвалось на мине: есть погибшие Фото: в Житомирской области лесники подорвались на мине (facebook.com)
Автор: Наталья Юрченко

В Житомирской области автомобиль лесников подорвался на мине. В результате взрыва два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Коростенской районной государственной администрации Юрия Тарасюка в Facebook.

Трагедия произошла в Залесском лесничестве. Автомобиль двигался по лесной дороге и наехал на мину, которая сдетонировала. В результате взрыва двое лесников погибли на месте. Еще шесть рабочих лесхоза получили ранения разных степеней тяжести.

"Это невосполнимая потеря. Война, развязанная Россией, и ее последствия забирает лучших из лучших", - отметил Тарасюк.

В Житомирской области авто лесников подорвалось на мине: есть погибшие

Фото: в Житомирской области на мине подорвались лесники (facebook.com)

Напомним, недавно житель Запорожской области подорвался на кассете от российской ракеты.

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Житомир Взрыв
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