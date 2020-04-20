В Житомирской области локализовали еще 2 очага лесного пожара

В Житомирской области сегодня локализовали еще 2 очага лесного пожара. Об этом на брифинге сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает РБК-Украина.

По словам Демчука, по состоянию на утро 20 апреля из четырех очагов, которые вчера тушили спасатели, локализовано 2 вблизи сел Бережесть и Гладковичи. Локализация еще двух очагов лесного пожара пока продолжается.

"В настоящее время основные усилия направлены на тушение и локализацию других двух очагов пожаров на территории Выступовицкого и Словечанского лесничеств. Продолжаются работы по обориванию и созданию минерализованных полос, и расчистке дорог, для чего привлечены трактора лесохозяйственных предприятий и 1 единица тяжелой инженерной техники Вооруженных сил", - рассказал он.

Напомним, ранее в ГСЧС назвали самый сложный очаг лесного пожара на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Сложнее всего проводится ликвидация лесного пожара вблизи села Рудьки в Иванковском районе.

Кроме того, вчера председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий назвал лесные пожары в Житомирской области крупнейшими с 1996 года. Он отметил, что последний раз пожары такого масштаба наблюдались 24 года назад.