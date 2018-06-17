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В Житомирской области лоб в лоб столкнулись два автомобиля

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 15:41
Фото: ДТП в Житомирской области facebook.com/KyivOperativ)
Фото: ДТП в Житомирской области facebook.com/KyivOperativ)

Свидетели сообщают, что есть погибшие, число пострадавших уточняется

В Житомирской области на Вашавской трассе, вблизи села Белокоровичи произошло лобовое столкновение автомобилей Lada и Volkswagen. Число пострадавших в результате аварии уточняется, передает "Киев Оперативный".

"По предварительной информации, водитель Lada уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Свидетели сообщают, что есть погибшие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на месте нет ни врачей, ни правоохранителей. Первую помощь оказывают начали оказывать неравнодушные люди, которые проезжали мимо.

 

Ужасное лобовое столкновение произошло сегодня на Вашавській трассе, вблизи села Белокоровичі: #Lada vs #Volkswagen. Свидетели...

Опубликовано Киев Оперативный 17 июня 2018 г.

Напомним, в Луцке сегодня, 17 июня, на улице Набережной столкнулись внедорожник и автобус Национальной гвардии Украины. Водитель и пассажиры не пострадали. От удара вдребезги разбита правая часть "Вольво". У автобуса разбито правое переднее крыло. На месте работают полиция и пожарные.

По предварительной информации, водителю "Вольво" стало плохо за рулем, он выехал на встречную полосу, где двигался автобус, который протаранил внедорожник.

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Теги публикации: ДТП, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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