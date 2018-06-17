В Житомирской области лоб в лоб столкнулись два автомобиля

Свидетели сообщают, что есть погибшие, число пострадавших уточняется

В Житомирской области на Вашавской трассе, вблизи села Белокоровичи произошло лобовое столкновение автомобилей Lada и Volkswagen. Число пострадавших в результате аварии уточняется, передает "Киев Оперативный".

"По предварительной информации, водитель Lada уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Свидетели сообщают, что есть погибшие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на месте нет ни врачей, ни правоохранителей. Первую помощь оказывают начали оказывать неравнодушные люди, которые проезжали мимо.

Ужасное лобовое столкновение произошло сегодня на Вашавській трассе, вблизи села Белокоровичі: #Lada vs #Volkswagen. Свидетели... Опубликовано Киев Оперативный 17 июня 2018 г.

Напомним, в Луцке сегодня, 17 июня, на улице Набережной столкнулись внедорожник и автобус Национальной гвардии Украины. Водитель и пассажиры не пострадали. От удара вдребезги разбита правая часть "Вольво". У автобуса разбито правое переднее крыло. На месте работают полиция и пожарные.

По предварительной информации, водителю "Вольво" стало плохо за рулем, он выехал на встречную полосу, где двигался автобус, который протаранил внедорожник.