В Житомирской области ликвидировали два пожара на торфяниках

Один из пожаров возник утром 14 августа возле трассы Киев-Ковель

В Житомирской области утром в минувшие сутки, 14 августа, возник пожар в двух очагах торфа. Ликвидировать возгорание удалось за сутки, говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что утром 14 августа спасатели во время патрулирования прилегающей к торфополям территории увидели задымление в селе Радовель и на трассе Киев-Ковель. Выяснили, что задымление происходит вследствие тления торфа в двух отдельных ячейках.

"В урочище "Султанка" Олевского района, на землях запаса Белокоровицкой объединенной территориальной общины, тлело 0,05 га торфополя, а в урочище "Цон" (земли запаса Радовельського сельского совета) - 0,1 га. В обоих случаях залежи торфа горели глубиной до 1 метра", - отметили в ГСЧС.

На месте происшествия спасатели вручную обкопали места горения и развернули полукилометровые магистральные линии для подачи воды. В 18:40 оба пожара удалось ликвидировать. Сейчас окончательные причины пожаров устанавливаются специалистами.

Напомним, в Греции количество жертв в результате лесных пожаров увеличилось до 96 человек.