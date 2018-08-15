У Житомирській області ліквідували дві пожежі на торфяниках

Одна із пожеж виникла зранку 14 серпня біля траси Київ-Ковель

У Житомирській області зранку минулої доби, 14 серпня, виникла пожежа у двох осередках торфу. Ліквідувати загоряння вдалось за добу, йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що зранку 14 серпня рятувальники під час патрулювання прилеглої до торфополів території побачили задимлення в селі Радовель та на трасі Київ-Ковель. З’ясували, що задимлення відбувається внаслідок тління торфу в двох окремих осередках.

"В урочищі "Султанка" Олевського району, що на землях запасу Білокоровицької об’єднаної територіальної громади, тліло 0,05 га торфополя, а в урочищі "Цон" (землі запасу Радовельської сільської ради) - 0,1 га. В обох випадках поклади торфу горіли глибиною до 1 метра", - зазначили в ДСНС.

На місці події рятувальники вручну обкопали місця горіння та розгорнули півкілометрові магістральні лінії для подачі води. О 18:40 обидві пожежі вдалося ліквідувати. Наразі остаточні причини пожеж встановлюються фахівцями.

Нагадаємо, у Греції кількість жертв в результаті лісових пожеж збільшилась до 96 осіб.