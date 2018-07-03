У Житомирській області вилучили рекордну партію бурштину

Бурштин було вилучено та розпочато перевірки щодо походження та призначення каміння

В Житомирській області сьогодні, 3 липня, поліцейські затримали автомобіль, який перевозив близько 80 мішків з нелегальним бурштином, загальною вагою більше двох тонн. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Житомирській області.

"За попередніми підрахунками, партія у 80 мішках містить понад 2 тонн каміння", - повідомив начальник ГУНП В’ячеслав Печененко.

Бурштин було вилучено та розпочато перевірки щодо походження та призначення багажу.

Фото: вилучений бурштин (npu.gov.ua)

Наразі триває з’ясування усіх обставин.

Нагадаємо, 16 травня у Луцьку співробітники поліції провели обшук і вилучили 65 кг обробленого, так і необробленого бурштину-сирцю різної фракції, а також обладнання для його обробки. За попередніми даними вартість дорогоцінних каменів становить понад 400 тисяч гривень.