По факту уклонения от отбывания наказания полиция открыла дело

В Житомирской области из исправительных учреждений сбежали двое заключенных. Об этом сообщается на сайте облуправления полиции.

Так, ночью 24 июля заключенный сбежал из Бердичевского исправительного центра. Самовольно оставил колонию осужденный в Украине за разбой гражданин Грузии Манучар Моргошия. Он самовольно оставил место отбывания наказания, по данному факту начато уголовное производство.

Кроме того, правоохранители разыскивают Анатолия Карпеца, который 23 июля самовольно покинул территорию предприятия в Романовском районе, где работал во время отбывания наказания. Капрец осужден за умышленное тяжкое телесное повреждение. По факту уклонения от отбывания наказания полиция открыла дело.

Фото:'заключенные, которые сбежали (zt.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из колонии в Одессе сбежали трое заключенных.