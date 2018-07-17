Из колонии в Одессе сбежали трое заключенных

Новости Происшествия 17.07.2018 - 10:59
Фото: иллюстративное фото (pixabey)
Фото: иллюстративное фото (pixabey)

Полиция Одессы разыскивает сбежавших заключенных  

Из одесской колонии утром 17 июля сбежали трое заключенных, полиция объявила их в розыск. Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.

Сообщается, что около 04:00 из колонии сбежали осужденный за кражу Иван Запорожан, осужденный за проникновение в жилье и кражу Владислав Куспис, а также осужденный за изнасилование несовершеннолетнего лица Вячеслав Загорняк.

"Проводятся мероприятия по розыску и задержанию указанных лиц. Просим граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам (048) 779 40 61, (048) 779 49 68 или 102", - говорится в сообщении полиции.

Из колонии в Одессе сбежали трое заключенных

Фото: сбежавшие заключенные

Напомним, ранее в апреле в Херсоне заключенный сбежал из тюрьмы, перепрыгнув высокий забор.

 

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Теги:  Одесса,  тюрьма,  побег  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС