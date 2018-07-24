За фактом ухилення від відбування покарання поліція відкрила справу

У Житомирській області із виправних установ втекли двоє в'язнів. Про це повідомляється на сайті облуправління поліції.

Так, вночі 24 липня в'язень втік із Бердичівського виправного центру. Самовільно залишив колонію ув'язнений в Україні за розбій громадянин Грузії Моргошія Манучар. Він самовільно залишив місце відбування покарання, за цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Крім того, правоохоронці розшукують Анатолія Карпеця, який 23 липня самовільно залишив територію підприємства у Романівському районі, де працював під час відбування покарання. Капреця засуджено за умисне тяжке тілесне ушкодження. За фактом ухилення від відбування покарання поліція відкрила справу.

Фото: в'язні, що втекли (zt.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з колонії в Одесі втекли троє ув'язнених.