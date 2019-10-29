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У Житомирській області автобус зіткнувся з легковиком, є поранений

Новини » Надзвичайні події    29.10.2019 - 16:18
У Житомирській області автобус зіткнувся з легковиком, є поранений
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Автомобіль від удару автобуса збив пішохода, яки проходив повз

У вівторок, 29 жовтня, в місті Овруч Житомирської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП)зіткнулися автомобіль і легковик, у результаті чого був травмований пішохід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Житомирської області.

Як повідомляється, водій автобуса "ПАЗ" не впорався з керуванням на повороті та зіштовхнувся з припаркованим на узбіччі автомобілем "Рено".

"Від удару іномарка покотилася і збила чоловіка, який в цей час йшов по узбіччю. В результаті ДТП 61-річний пішохід отримав травми і був доставлений в місцеву лікарню", - йдеться в повідомленні.

Обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області неповнолітній водій загинув в аварії, а троє його друзів, які перебували в салоні, отримали поранення різного ступеня тяжкості. 14-річний підліток взяв машину у своїх батьків.

Також повідомлялося, що 28 жовтня в Івано-Франківській області легковий автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом, в результаті загинула одна людина, а троє - травмовані.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, 27 жовтня на Закарпатті автомобіль збив пішоходів і перекинувся. В результаті аварії постраждали три людини, серед яких дитина.

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