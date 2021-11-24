Прийняли побутову хімію за солодощі. На Житомирщині отруїлися 11 школярів

Правоохоронні органи Житомирської області з'ясовують обставини отруєння побутовою хімічною речовиною 11 гімназистів у селі Дівочки. Школярам стало погано ще в школі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП в Житомирській області.

"Попередньо, близько полудня один із учнів навчального закладу приніс з дому пакет з побутовою хімією і пригостив вмістом інших школярів, вважаючи, що це солодощі. Через деякий час діти поскаржилися на печіння в роті та погіршення самопочуття. Після цього до навчального закладу викликали медичну допомогу", - уточнюється в повідомленні. В даний момент лікарі надають допомогу 11 школярам 2010-2012 років народження. На місці події працюють правоохоронні органи, які з'ясовують всі обставини інциденту.