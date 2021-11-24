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Прийняли побутову хімію за солодощі. На Житомирщині отруїлися 11 школярів

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Житомирська область, Середа 24 листопада 2021 16:31
Прийняли побутову хімію за солодощі. На Житомирщині отруїлися 11 школярів Фото: у Житомирській області школярі отруїлися побутовою хімією (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронні органи Житомирської області з'ясовують обставини отруєння побутовою хімічною речовиною 11 гімназистів у селі Дівочки. Школярам стало погано ще в школі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП в Житомирській області.

"Попередньо, близько полудня один із учнів навчального закладу приніс з дому пакет з побутовою хімією і пригостив вмістом інших школярів, вважаючи, що це солодощі. Через деякий час діти поскаржилися на печіння в роті та погіршення самопочуття. Після цього до навчального закладу викликали медичну допомогу", - уточнюється в повідомленні.

В даний момент лікарі надають допомогу 11 школярам 2010-2012 років народження.

На місці події працюють правоохоронні органи, які з'ясовують всі обставини інциденту.

Нагадаємо, нещодавно в столиці Вірменії Єревані в лікарні були доставлені 122 людини з симптомами характерними для кишкової інфекції. Стан шести з них медики оцінюють як важкий.

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