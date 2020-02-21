В Житомирской обл. разоблачили хищения песка на более чем 13 млн гривен

Коростышевская местная прокуратура сообщила подозрение директору предприятия в незаконной добыче песка, что нанесло ущерб государству на сумму в более чем 13,6 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что директор предприятия организовал незаконную добычу песка на протяжении 2017-2018 годов. Всего было добыто 25, 42 тыс. м3 песка.

"Директор общества с ограниченной ответственностью организовал на земельном участке лесного фонда, находящегося в пользовании ГП "Коростышевский лесхоз АПК" добыча полезных ископаемых", - сообщили в ОГП.

Директору сообщили о подозрении по ч.1 ст.239-1, ч.1 ст.240 ст.254 УК Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что прокуратура сообщила о подозрении исполняющему обязанности руководителя Житомирской таможни Сергею Гринчуку за растрату более 732 тысяч гривен.

Также сообщалось, что в Кривом Роге правоохранители разоблачили должностных лиц, которые присвоили почти 29 млн грн, выделенных из городского бюджета для капитального ремонта дороги в город. Экспертиза обнаружила, что работы выполнены некачественно и асфальтобетонное покрытие не соответствует ГОСТу.