ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Житомирской обл. нашли убитым фигуранта производства по выборам

Новости » Политика    28.07.2019 - 02:19
В Житомирской обл. нашли убитым фигуранта производства по выборам
Фото: место происшествия (zt.npu.gov.ua)

Одной из версий убийства является причастности погибшего к избирательным баталиям

В Житомирской области полиция нашла мертвым жителя Коростеня, который был фигурантом одного из уголовных производств, что касалось нарушений избирательного законодательства.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

Отмечается, что 26 июля около 12:30 в Малинский отдел полиции Житомирской области поступило сообщение от местных жителей о том, что в лесу обнаружили тело мужчины, присипаное землей. В ходе предварительного осмотра оказалось, что это мужчина в возрасте 30-40 лет. По данному факту было начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

 

Фото: место происшествия (zt.npu.gov.ru)

В дальнейшем 27 июля во время следственных действий была установлена личность погибшего. Им оказался 23-летний житель г. Коростеня, который в конце июня 2019 был объявлен в розыск как без вести пропавший.

По информации полиции, найденный в лесу мужчина был причастен к одной из преступных группировок.

В настоящее время в рамках досудебного расследования проверяется ряд версий относительно его убийства, в частности, озвученные в средствах массовой информации относительно его причастности к избирательным баталиям. Он был фигурантом одного из уголовных производств, что касалось нарушений избирательного законодательства. А также проверяется версия о причастности к криминальным разборкам.

Ранее сообщалось, что в Обухове полиция расследует фальсификацию результатов выборов.

В Житомирской обл. в ДТП взорвалось авто, есть травмированные Князев назвал основные версии убийства Шеремета
Новости Украины Житомирпреступления
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь