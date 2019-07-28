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У Житомирській обл. знайшли вбитим фігуранта провадження щодо виборів

Новини » Політика    28.07.2019 - 02:19
У Житомирській обл. знайшли вбитим фігуранта провадження щодо виборів
Фото: місце події (zt.npu.gov.ua)

Однією із версій вбивства є причетності загиблого до виборчих баталій

У Житомирській області поліція знайшла мертвим жителя Коростеня, який був фігурантом одного з кримінальних проваджень, що стосувалося порушень виборчого законодавства.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Житомирської області.

Зазначається, що 26 липня близько 12:30 до Малинського відділу поліції Житомирської області надійшло повідомлення від місцевих мешканців про виявлення у лісі тіла чоловіка, присипаного землею. У ході попереднього огляду з'ясувалось, що це чоловік, віком 30-40 років. За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 

 

Фото: місце події (zt.npu.gov.ua)

У подальшому 27 липня під час слідчих дій було встановлено особу загиблого. Ним виявився 23-річний житель м. Коростеня, який наприкінці червня 2019 був оголошений у розшук як безвісно зниклий. 

За інформацією поліції, знайдений у лісі чоловік був причетним до одного із злочинних угрупувань.

Нині у рамках досудового розслідування перевіряється низка версій щодо його вбивства, зокрема, озвучені у засобах масової інформації щодо його причетності до виборчих баталій. Він був фігурантом одного з кримінальних проваджень, що стосувалося порушень виборчого законодавства. А також перевіряється версія про причетність до кримінальних розбірок.

Раніше повідомлялося, що в Обухові поліція розслідує фальсифікацію результатів виборів.

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