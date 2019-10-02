На Житомирском бронетанковом заводе проходят обыски

На территории Житомирского бронетанкового завода проводятся обыски. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомир.Info.

Как сообщается, на территории завода работают спецназовцы, работников туда не пускают.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с Военной прокуратурой Центрального региона Украины проводят на заводе следственные действия.

"Проводятся обыски на основании постановления следственного судьи в рамках уголовного производства. Работают ГБР, полиция под руководством Военной прокуратуры Центрального региона Украины", - сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что весной 2018 года журнал "Новое время" опубликовал материал, в котором утверждалось, что нардеп Сергей Пашинский причастен к коррупционной схеме на Житомирском бронетанковом заводе. В качестве примера привели подозрительный контракт на поставку заводом БМП, которые закупили в Польше, купленные ранее у Чехии как металлолом, за 20-25 тыс. евро. Впоследствии вместе с модернизацией они обошлись бюджету в 200 тыс. долларов за единицу.